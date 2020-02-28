Rusya'dan kalleş saldırı ile alakalı ilk açıklama yapıldı
Esad rejiminin dün akşam İdlib'de askerimize düzenlediği kalleş saldırı sonucunda 33 askerimizin şehit olmasının ardından, Rusya'dan saldırı ile alakalı ilk açıklama geldi.
Reuters'ın son dakika haberine göre Rusya açıklamasında "Suriyeli muhalifler çatışmasızlık bölgesinde büyük bir saldırı planlıyordu. Türkiye bu bölgede Türk askerlerinin olduğu konusunda bizi bilgilendirmedi. Hava saldırısında Rus uçağı görev almadı. Rusya ateşkesin sürmesi için elinden geleni yaptı" açıklamalarında bulundu.
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