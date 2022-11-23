Rusya'dan Kiev'e bir saldırı daha: Ölüler ve yaralılar var

Rus güçlerinin Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir altyapı tesisini hedef aldığı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Melahat Ersoy
Editör
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Rusya'dan Kiev'e bir saldırı daha: Ölüler ve yaralılar var

Rusya- Ukrayna savaşı devam ediyor. Rus güçlerinin Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bir altyapı tesisine düzenlediği saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

HAVA ALARMLARI DEVREYE SOKULDU

Ukraynalı yetkililer, ülkenin birden fazla bölgesinde patlama sesleri duyulduğunu ve ülkenin tamamında hava alarmlarının devreye sokulduğunu bildirdi.

ALTYAPILARDAN BİRİ VURULDU

Saldırının ardından Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, kentte bulunan bir altyapı tesisinin vurulduğunu bildirerek, "Başkentin altyapılarından biri vuruldu. Sığınaklarda kalın. Hava alarmı devam edecek" ifadelerini kullanmıştı.

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