Rusya'dan Kiev'e bir saldırı daha: Ölüler ve yaralılar var

Rusya- Ukrayna savaşı devam ediyor. Rus güçlerinin Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bir altyapı tesisine düzenlediği saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı bildirildi.
HAVA ALARMLARI DEVREYE SOKULDU
Ukraynalı yetkililer, ülkenin birden fazla bölgesinde patlama sesleri duyulduğunu ve ülkenin tamamında hava alarmlarının devreye sokulduğunu bildirdi.
ALTYAPILARDAN BİRİ VURULDU
Saldırının ardından Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, kentte bulunan bir altyapı tesisinin vurulduğunu bildirerek, "Başkentin altyapılarından biri vuruldu. Sığınaklarda kalın. Hava alarmı devam edecek" ifadelerini kullanmıştı.