Rusya'dan tedbirlerde değişiklik kararı! Kulüp, bar ve restoranların gece çalışması artık serbest

Moskova Belediyesi’nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Sobyanin kentteki bazı kısıtlamaların kaldırılmasına karar kıldı.

İş yerlerinde çalışanların yüzde 30’un uzaktan görev yapması kararı, artık tavsiye niteliğini aldı. Ancak bu arada yaşlı ve kronik hastalıkları bulunan kişiler için internet üzerinden çalışma talebi varlığını koruyacak. Öte yandan iş yerlerinde çalışanların, ofislerde maske ve eldiven takılması hâlâ zorunlu. Gece hizmet verecek firmaların QR kodu sisteminin uygulanması da hala zorunlu.

Gece kulüpleri, bar ve restoranların gece faaliyet göstermesi önündeki engeller kaldırılıyor, fakat oturma düzeni ve diğer maske, eldiven kullanımına dikkat edilecek. Daha önce bu iş yerleri akşam 11.00’den sabah 6.00’ya kadar müşteri kabul edemiyordu.

Bu kapsamda faaliyetlerine devam edebilecek. Şehirde Kovid-19 ilgili durumun iyiye gittiğini dile getiren Başkan Sobyanin’e göre, bir haftadır şehir genelinde günlük vaka sayısı 2-3 bini aşmıyor ve hastaneye yatırılma durumlarında da düşüş var.

Sobyanin, “Salgın düşüşe geçti, bu koşullar altında görevimiz ekonominin en hızlı şekilde yeniden canlanması için koşullar yaratmak” dedi.