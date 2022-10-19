Rusya'dan Ukrayna'ya füze saldırısı! Termal enerji tesisinde yangın çıktı

Rusya'nın Ukrayna'nın İvano-Frankivsk bölgesine düzenlediği füze saldırısı sonucu Burshtyn termal enerji tesisinde yangın çıktı. Vali Svitlana Onyshchuk, son duruma ilişkin açıklamada bulundu.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Rusya'dan Ukrayna'ya füze saldırısı! Termal enerji tesisinde yangın çıktı

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş sürüyor. Son günlerde çatışmalar şiddetlenirken Rusya'nın saldırıları da artmaya başladı.

FÜZE SALDIRISI DÜZENLENDİ

Ruslar, bu kapsamda Ukrayna'nın kritik altyapı tesislerini hedef aldı. Buna göre Rusların İvano-Frankivsk bölgesine düzenlediği füze saldırısı sonucu Burshtyn kentindeki termal enerji tesisinde yangın çıktı.

Rusya'dan Ukrayna'ya füze saldırısı! Termal enerji tesisinde yangın çıktı

VALİDEN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin açıklama yapan İvano-Frankivsk Bölge Valisi Svitlana Onyshchuk, "Bölgemizde bugün bir füze saldırısı meydana geldi. Burshtyn termal enerji tesisi vuruldu ve yangın çıktı" dedi.

Olayda kimsenin yaralanmadığını da belirten Onyshchuk, daha sonra yangının söndürüldüğünü bildirdi.

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