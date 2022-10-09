Rusya'dan Ukrayna'ya kanlı saldırı! Zaporijya'da çok sayıda ölü ve yaralı var

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı saldırılar devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Ukrayna'nın Herson, Zaporijya, Luhansk ve Donetsk bölgelerini ilhak eden Rusya, bu kez de Zaporijya'ya saldırı düzenledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gece yarısı Rusya tarafından düzenlenen saldırıda 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, 49 kişinin de yaralandığını açıkladı.

ZELENSKIY: BARIŞÇIL İNSANLARA ACIMASIZ SALDIRDILAR

Zelenskiy sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Yine Zaporijya. Gece yarısının ortasında, konut binalarındaki barışçıl insanlara acımasız saldırılar. Şu an bildiğimiz üzere 12 kişi hayatını kaybetti. Aralarında 6'sı çocuk olmak üzere 49 yaralı ise hastanede."

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NE OLMUŞTU?

Rus ordusunun aylardır devam eden savaşta kontrolü ele geçirdiği Zaporijya, Herson'un yanı sıra Rusya yanlısı ayrılıkçı Donetsk ve Luhansk'ta 23-27 Eylül'de referandum yapılmıştı. Sözde seçim komisyonlarına göre bölge sakinlerinin çoğu Rusya'ya katılma yönünde oy kullandı.

Bunun üzerine Rusya lideri Putin 30 Eylül'de yaptığı açıklamada, "Kiev yönetimine seslenmek istiyorum. Zaporijya, Herson, Donetsk ve Luhansk'ta yaşayanlar artık sonsuza kadar bizim vatandaşlarımız olmuşlardır. Kiev'i acilen ateşkese çağırıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma ve üst kanadı Federasyon Konseyi de 4 bölgenin Rusya'ya katılmasına yönelik talebini oybirliği ile kabul etmişti. Putin'in yasayı imzalamasıyla Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinin ilhakı da onaylanmıştı.