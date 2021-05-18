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Rusya'nın en büyük havayolu şirketi, Türkiye uçuşlarını durdurdu

Rusya'nın en büyük havayolu şirketi, Türkiye yönlü tüm uçak biletlerini satıştan kaldırdı.

Rusya'nın en büyük havayolu şirketi, Türkiye uçuşlarını durdurdu

Rusya'nın en büyük havayolu şirketi, Türkiye'ye uçuşlarını durdurdu.  Aeroflot, Türkiye yönlü uçak biletlerini satıştan kaldırarak şok etkisi yarattı.

Türkiye yönlü tüm uçak biletlerini satıştan kaldıran Rusya merkezli olarak hizmet veren Aeroflot şirketinin sözcüsü konu hakkında açıklama yaptı.

"HAZİRAN AYI İÇİN SATIŞLARI DURDURDUK"

Rus haber ajansı Tass tarafından aktarılan habere göre, şirketin sözcüsü Mikhail Demin açıklama yaparak konu hakkında bilgilendirmede bulundu. Yapılan açıklamada, "Genel merkezin izin verdiği İstanbul’a haftada iki uçuş dışında, Haziran ayı için satışları durdurduk ve olası iptaller nedeniyle Türkiye’ye tüm uçuşları iptal ettik" dedi.

Rusyanın en büyük havayolu şirketi, Türkiye uçuşlarını durdurdu

Rus hükümetinin atacağı adımların, kararlarında etkili olacağını ifade eden yetkili, başka kararlar verilmesi halinde şirketin uçuş programını revize etmeye hazır olduğunu dile getirdi. Ayrıca diğer havayolları şirketlerinde olduğu gibi Rus hükümetinin atacağı adımların beklendiği vurgulandı. Rusya ile Türkiye arasındaki normal ve charter uçuşları, 15 Nisan - 1 Haziran arasında sınırlandırılmıştı.

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