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Rusya’nın Kamçatka Yarımadası’nda 5.9 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberi...  Rusya’nın Kamçatka Yarımadası’nda 5.9 şiddetinde deprem meydana geldi.

Rusya’nın Kamçatka Yarımadası’nda 5.9 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberi...  Rusya’nın Kamçatka Yarımadası’nda 5.9 şiddetinde deprem meydana geldi.

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu'ndan (USGS) yapılan açıklamada, Rusya’nın en doğusunda bulunan Kamçatka Yarımadası’nda 5.9 şiddetinde deprem gerçekleştiği duyuruldu.

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu, Rusya’nın Kamçatka Yarımadası’nda meydana gelen depremin Kamçatka’nın 185 kilometre güneydoğusunda ve 57 kilometre derinlikte yaşandığını açıkladı.

Depremde mal ve can kaybı bildirilmedi.

Kamçatka Yarımadası nerede? | Kamçatka Yarımadası haritadaki yeriKamçatka Yarımadası hakkında

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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