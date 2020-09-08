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Rusya'nın Londra Büyükelçisi Andrey Kelin İngiltere Dışişleri Bakanlığına çağırıldı

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Londra Büyükelçisi Andrey Kelin'in Rus muhalif Aleksey Navalny ile ilgili Dışişleri Bakanlığına çağırıldığını aktardı

Rusya'nın Londra Büyükelçisi Andrey Kelin İngiltere Dışişleri Bakanlığına çağırıldı

Rusya'nın Londra Büyükelçisi Andrey Kelin, Rus muhalif Aleksey Navalny ile ilgili İngiltere Dışişleri Bakanlığına çağırıldı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Londra Büyükelçisi Andrey Kelin'in Rus muhalif Aleksey Navalny ile ilgili Dışişleri Bakanlığına çağırıldığını aktardı. Raab, "Bugün İngiltere, Alexey Navalny'nin zehirlenmesi konusundaki derin endişelerini iletmek üzere Rusya'nın İngiltere Büyükelçisini çağırdı. Yasaklanmış bir kimyasal silahın kullanılması tamamen kabul edilemez ve Rusya'nın tamamen şeffaf bir soruşturma yürütmesi gerekiyor" dedi.

Bakan Raab, ayrıca "Alexei Navalny'nin tıbbi komadan çıkarıldığını duyunca rahatladı. Umarım durumu düzelmeye devam eder" ifadelerini kullandı.



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