Rusya'ya yaptırımların ardı arkası kesilmiyor! Sıra Belarus'a da geldi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB hava sahasını Rusya'nın havayollarına kapatma kararı aldıklarını belirterek, "Bu, oligarkların özel jetlerini de kapsayacak" dedi.

"Kremlin'in medya makinesini AB'de yasaklayacağız" ifadesini kullanan Ursula von der Leyen, Rus devletinin yayın organları Russia Today ve Sputnik ile onların yan kuruluşlarını hedef alacaklarını ifade etti.

Von der Leyen, "Artık Putin'in savaşını haklı çıkarmak için yalanlarını yayamayacaklar" diye konuştu.

AB Komisyonu Başkanı ayrıca AB'nin tarihinde ilk kez savaştaki bir ülke için silah alımı ve teslimatını finanse edeceklerini açıklarken Belarus'a da yeni ekonomik yaptırımlar uygulayacaklarını duyurdu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de alınacak tedbirlerle Rusya Merkez Bankası rezervlerinin yarıdan fazlasının bloke edileceğini bildirdi.

SAVAŞTA 4. GÜN

Rusya Ukrayna savaşında dördüncü güne girildi. Rus orduları ilerlemeyi sürdürse de bir yandan orduda kayıplardan ötürü gerginliğin de olduğu söyleniyor. ABD başta olmak üzere çok sayıda NATO ülkesi Rusya ve Putin'e yönelik yaptırım kararlarını peş peşe duyururken, Kiev ve Moskova arasındaki diplomatik girişimlerden henüz olumlu bir sonuç çıkmadı.

NATO üyesi Estonya'nın eski savunma şefi ve Avrupa Birliği Parlamentosu'nun da üyesi olan Riho Terras, istihbarat raporlarını kamuoyu ile paylaştı.

'Putin öfkeli, tüm savaşın kolay olacağını ve her şeyin birkaç gün içinde yapılacağını düşündü' diyen Terras, 'Ruslar, karşılaştıkları şiddetli direnişin şokunda' dedi. İstihbarat raporuna atıfta bulunan Terras, Rus ordusunun sadece üç veya dört gün yetecek kadar roketi olduğunu ve uygulanan yeni yaptırımlarla tükenmiş silahlarının yerini alamayacağını söyledi.