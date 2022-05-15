Rusya'yla savaşan Ukrayna, Euorovision 2022 kazananı oldu! Kalush Orchestra 'Stefania' ile geceye damga vurdu!

2003'ten bu yana Eurovision'a katılan Ukrayna daha önce 2004 ve 2016'da birinci olan Ukrayna bu yıl da kazandı. Ukraynalı Kalush Orchestra adlı grup Stefania adlı şarkı ile Ukrayna'yı temsil ederek jüri ve seyirci tarafından toplamda 631 puan aldı.

Ukrayna'yı takiben İngiltere 2'inci, İspanya 3'üncü, İsveç 4'üncü, Sırbistan ise 5'inci oldu. Öte yandan yarışmacı ülkeler arasından Almanya en düşük puanı alarak finali tamamladı.

Bu yıl toplamda 41 ülkenin katıldığı Eurovision'da 25 ülke finalde yarıştı. Finaldeki ülkeler arasınsa İtalya, Fransa, Almanya, İngiltere, İspanya, Portekiz, Yunanistan, Romanya, Sırbistan, İsviçre, İsveç, Norveç, İzlanda, Ukrayna, Litvanya, Moldova, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Azerbaycan, Polonya, Finlandiya, Estonya, Ermenistan ve Avustralya yer aldı.

Final gecesine özel olarak Eurovision 2021'in birincisi İtayan grup Maneskin sahne aldı. Seyirci oylarından önce açıklanan jüri oylarına göre ise İngiltere en yüksek oyu aldı.

Ayrıca bu yıl Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları nedeniyle, Avrupa Yayın Birliği (EBU) Rusya'nın Eurovision'a katılmasını yasakladı.

Eurovision 2022'yi kim kazandı? Hangi ülke birinci oldu? Eurovision 2022'de hangi ülke kaç puan aldı?