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Rutenyum ne demek, TDK'ya göre Rutenyum kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Rutenyum kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Rutenyum ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Rutenyum nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Rutenyum kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Rutenyum ne demek, TDK'ya göre Rutenyum kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Rutenyum ne demek? Rutenyum TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi rutenyum kelimesi. Peki rutenyum ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre rutenyum nedir, rutenyum kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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RUTENYUM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Rutenyum kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Rutenyum kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre rutenyum kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Atom numarası 44, atom ağırlığı 101,07, yoğunluğu 12,3 olan, 2400 °C'de eriyen, sert ve kırılgan, havada kolayca oksitlenen bir element (simgesi Ru)

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