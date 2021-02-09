RTÜK'ü acilen dijital platformlardaki rezillikleri durdurmaya çağırıyorum!

İnsanoğlunun hayatında ve yaşam biçimde hızlı değişikler yaşanıyor. Bu değişikliğin en önemlisi son yıllarda teknolojinin hızla ilerlemesi ve gelişmesiyle birlikte iletişimde sosyal medyanın gücünün ön plana çıkmasıdır. Yaşamımızda inanılmaz değişikliklere neden olan ve olmaya da devam eden bu değişimlerden biri de sosyal medyanın gücüdür. Bir güçlü ki elimizdeki küçücük bir cihazla dünyanın en uzak bir yeriyle iletişime geçebiliyor, bu teknoloji sayesinde sosyal hayatımızı çok hızlı ve rahat bir şekilde şekillendirebiliyoruz. İletişim ve teknolojideki bu hızlı yükseliş bazı alışkanlıklarımızın da mecburen değişmesine sebep oluyor.

Geçtiğimiz yıldan beri tüm dünyayı etkisi altına alan bulaşıcı koronavirüs nedeniyle insanların evlerine kapanıp kalmasıyla beraber sosyal medya kullanış şekillerinde bir dizi yenilikler boy göstermeye başladı. Bunların başında reklamsız olarak ücret karşılığında internet üzerinden yayın yapan dijital platformlar geliyor.Diziler, filmler, ,animasyonlar ve talk showların yayınlandığı Bu platformlar ülkemizde 2016 yılından itibaren görünmeye ve kullanılmaya başlandı. Ancak son yıllarda pandemi hastalığı yüzünden insanların evlerine kapalı kalmasından dolayı bu dijital platformlara ilgi daha da artmaya başladı. Bu ilgi üzerine son zamanlarda bu dijital platformların sayısı da artmaya başladı.

Her şey buraya kadar güzel diyebilirsiniz. Dünya gelişiyor, teknoloji ilerliyor, sosyal yaşamımız hızlı bir şekilde gelişiyor, hayat standardımız yükseliyor. Doğrudur, haklısınız yalnız bu değişim ve gelişimle birlikte toplumun değer yargılarını erozyona uğratan hızlı bir değişim yaşanıyor. Bu son zamanlarda tehlikeli boyutlara ulaşmaya başladı .

İsteğe bağlı internet üzerinde ücret karşılığında izlenebilen bu platformlardaki diziler, filmler, animasyonlar ve talk showların içerikleri bir ailenin birlikte seyredilebileceği içeriklere sahip değildir. Programın konuları Türk aile birliği ve yaşamına uygun değil. Konulardan ziyade fütursuzca kullanılan, tamamen ahlak dışı bir konuşma dili mevcut. Öyle ki özellikle talk showlarda nerdeyse konuşmaların hepsi bipsiz ulu orta, belden aşağı sövmeler, küfürler ganimet gibi.

Buradan biri RTÜK'e ve bir diğeri bu sosyal medya platformlarının sahiplerine seslenmek istiyorum

Sosyal medya sahiplerinin gözlerini para bürümüşçesine para gelsin de. Nereden, nasıl şekilde gelecekse gelsin şekilde reyting uğruna, çok izlenme uğruna, ahlaksızca bir yayın politikasıyla insanları zehirlemeye Türk örf ve aile yapısının temellerine dinamit koyarak param parça etmeye hakkınız yok. Her şey para değildir aslında o platformların böyle ahlaksız yayın yapmak yerine Türk örf ve adetlerini koruyacak, topluma ahlaklı ve namuslu insanların yetiştirmesi için ön ayak olmaları gerekir, Ona göre programlar yapmalılar, çünkü bu tip dijital platformların izleyicilerinin tamamı genç bir kitle. Yapmayın etmeyin, her şey para değil. Bu gençleri zehirlemeyin! Sonra anasına tecavüz eden evlatlar, kızına tecavüz eden babalar, karısını kesen kocalar haberleri duymaktan dahada çok duyar hale geliriz. Artık şu para hırsından bir vazgeçin. Bu toplumun, özellikle bu gençlerin sağlıklı bir şekilde topluma faydalı bir birey olarak yetişmesine yardımcı olun.

Bu işin birde RTÜK ayağı var. Hatırlarsanız geçtiğimiz yıl bu platformların bir tanesinde içeriği uygun olmayan diziler yüzünden büyük tartışmalar yaşanmıştı. Hatta yasaklanması yönünde de bir çok görüş ortaya atılmıştı. Bu tartışmalar üzerine RTÜK devreye girmiş bazı kararlar alınmıştı ancak görüyoruz ki bu konuda büyük bir boşluk var. O zaman az olan platformların artmasına rağmen RTÜK'ün bu platformları inceleyemediği ve denetleyemediği görülmektedir. Çünkü bu platformlarda bahsettiğim gibi alabildiğince Türk örf ve aile yaşantısına ters, aile yapısını dağıtacak programlar yapılmaya devam ediyor. Bu platformlarda rezillikler diz boyu! Yetkiniz olmasına karşın bu rezilliklerle dolu dijital platformları neden denetlemiyorsunuz? Buradan RTÜK'ü acilen göreve çağırıyoruz. Bu platformları acilen takibe alın, denetleyin ve bu rezilliğe son verin. Gerekirse kapatın.