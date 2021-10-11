Rüyet ne demek, TDK'ya göre Rüyet kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Rüyet ne demek? Rüyet TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi rüyet kelimesi. Peki rüyet ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre rüyet nedir, rüyet kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

RÜYET NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Rüyet kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Rüyet kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre rüyet kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Görme

