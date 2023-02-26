Ruzaigh Gamildien kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruzaigh Gamildien Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ruzaigh Gamildien kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ruzaigh Gamildien ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ruzaigh Gamildien kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruzaigh Gamildien Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ruzaigh Gamildien kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruzaigh Gamildien Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ruzaigh Gamildien adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ruzaigh Gamildien Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ruzaigh Gamildien 4 Nisan 1989 tarihinde Cape Town, Western Cape şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ruzaigh Gamildien Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ruzaigh Gamildien, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Royal AM FC futbol takımında oynamaktadır. Royal AM FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ruzaigh Gamildien'nin Royal AM FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ruzaigh Gamildien Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ruzaigh Gamildien isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Ruzaigh Gamildien Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ruzaigh Gamildien futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Milano United

1 Temmuz 2011 yılında Bloem. Celtic

1 Ocak 2014 yılında AmaZulu FC

8 Ocak 2015 yılında Milano United

1 Temmuz 2015 yılında Ajax Cape Town

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

1 Mart 2017 yılında Santos FC

29 Temmuz 2017 yılında All Stars

11 Temmuz 2018 yılında Chippa United

1 Ağustos 2019 yılında Steenberg Utd.

31 Ocak 2020 yılında Chippa United

21 Eylül 2020 yılında Swallows FC

1 Temmuz 2022 yılında Royal AM

Ruzaigh Gamildien kimdir

Ruzaigh Gamildien Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ruzaigh Gamildien şuan Royal AM FC takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Matroosfontein United, Santos FC Cape Town

Ruzaigh Gamildien Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Güney Afrika takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ruzaigh Gamildien nereli

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