Ruzgar Eser Bostan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruzgar Eser Bostan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ruzgar Eser Bostan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ruzgar Eser Bostan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ruzgar Eser Bostan 27 Ocak 2004 tarihinde Trabzon şehrinde doğmuştur. Türk uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ruzgar Eser Bostan Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ruzgar Eser Bostan, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Trabzonspor U19 futbol takımında oynamaktadır. Trabzonspor U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Ruzgar Eser Bostan'nin Trabzonspor U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ruzgar Eser Bostan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ruzgar Eser Bostan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Trabzonspor U19
Ruzgar Eser Bostan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ruzgar Eser Bostan şuan Trabzonspor U19 takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.
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