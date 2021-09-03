Rüzgar tersten esince yamaç paraşütçüsü kayalık alana düştü!

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, İyidere-İkizdere Yolu ve Tünelleri Açılış Töreni'nde konuştu: Siz bu milletin önünü kesemezsiniz

İstanbul'un ilçelerinde aşılama oranı belli oldu! O ilçeler mavi kategoride bile değil! En çok aşı Kadıköy, en az aşı Sultanbeyli'de yapıldı