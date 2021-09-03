Rüzgar tersten esince yamaç paraşütçüsü kayalık alana düştü!
Antalya'nın Alanya ilçesinde yamaç paraşütüyle gökyüzüne havalanan pilot, Alanya kalesi civarında ters esen rüzgarın azizliğine uğradı. Yamaç paraşütçüsü kayalık alana düştü. Korku dolu görüntüler anbean kameralara yansıdı.
Korkutan olay, Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan Alanya Kalesi yakınlarında meydana geldi. Saat 17.30 sıralarında yamaç paraşütüyle havalanmakta olan pilot Ersin Cüneyt (30), Alanya Kalesi yakınlarındaki bölgeye geldiğinde rüzgar ters esti. Yaşanan talihsizliğin etkisiyle paraşütün kontrolünü kaybeden Cüneyt, kayalık alana düştü. Yaşadığı faciayla ölümün eşiğinden dönen pilot yaralandı.
YARALI PİLOT, HASTANEYE KALDIRILDI
Olaya tanık olan vatandaşlar ambulansa haber vermek istedi ancak, kayalık bölge olması nedeniyle ambulansın ulaşamayacağı olay yerine Sahil Güvenlik helikopteri sevk edildi. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan pilot, sedyeyle helikoptere taşınarak hastaneye kaldırıldı.