Ryan Bartley kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryan Bartley Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ryan Bartley adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ryan Bartley Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ryan Bartley 18 Kasım 2003 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. İngiltere,Jamaika uyrukludur.Gerçek adı da Ryan Christopher Bartley şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ryan Bartley Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Stars Like Us yapmaktadır. Ryan Bartley, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Eastbourne Borough futbol takımında oynamaktadır. Eastbourne Borough takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ryan Bartley'nin Eastbourne Borough ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.
Ryan Bartley Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ryan Bartley futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Palace U21
25 Ocak 2023 yılında Eastbourne
31 Mayıs 2023 yılında Palace U21
Ryan Bartley Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ryan Bartley şuan Eastbourne Borough takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.
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