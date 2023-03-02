Ryan Blackman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryan Blackman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ryan Blackman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ryan Blackman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ryan Blackman 3 Şubat 1995 tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ryan Blackman Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
St. Albans City futbol takımında oynamaktadır. St. Albans City takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ryan Blackman'nin St. Albans City ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.
Ryan Blackman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ryan Blackman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2014 yılında Witham Town
1 Temmuz 2015 yılında Biggleswade Town
1 Temmuz 2016 yılında Waltham Abbey
22 Kasım 2016 yılında Canvey Island
31 Mayıs 2017 yılında Waltham Abbey
1 Temmuz 2017 yılında Enfield Town
6 Kasım 2020 yılında Welling Utd.
5 Şubat 2021 yılında Hemel
1 Temmuz 2021 yılında Concord Rangers
6 Ocak 2023 yılında St. Albans City
31 Mayıs 2023 yılında Concord Rangers
Ryan Blackman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ryan Blackman şuan St. Albans City takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.
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