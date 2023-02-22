Ryan Bowden kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryan Bowden Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ryan Bowden adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ryan Bowden Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ryan Bowden 19 Ağustos 2003 tarihinde Athy, Kildare şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ryan Bowden Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Quorum Sports Advisors yapmaktadır. Ryan Bowden, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

University College Dublin futbol takımında oynamaktadır. University College Dublin takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Ryan Bowden'nin University College Dublin ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ryan Bowden Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ryan Bowden isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ryan Bowden Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ryan Bowden futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2018 yılında Bray Academy

21 Eylül 2021 yılında Bray Wanderers

1 Ocak 2022 yılında UCD

Ryan Bowden Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ryan Bowden şuan University College Dublin takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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