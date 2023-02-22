Ryan Burke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryan Burke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ryan Burke adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ryan Burke Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ryan Burke 23 Kasım 2000 tarihinde Dublin şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.Gerçek adı da Ryan Darren Burke şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ryan Burke Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ryan Burke, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Waterford FC futbol takımında oynamaktadır. Waterford FC takımına 14 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Ryan Burke'nin Waterford FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Ryan Burke Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ryanburke_1/

Ryan Burke Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ryan Burke isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ryan Burke Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ryan Burke futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında St. Pat's U19

1 Temmuz 2017 yılında Birmingham U18

1 Temmuz 2019 yılında Birmingham U21

22 Eylül 2020 yılında Yeovil Town

17 Ocak 2021 yılında Birmingham U21

2 Temmuz 2021 yılında Mansfield Town

1 Temmuz 2022 yılında Bohemians

14 Şubat 2023 yılında Waterford FC

Ryan Burke Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ryan Burke şuan Waterford FC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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