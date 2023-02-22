Ryan Curran kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryan Curran Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ryan Curran adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ryan Curran Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ryan Curran 13 Ekim 1993 tarihinde Derry şehrinde doğmuştur. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ryan Curran Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cliftonville FC futbol takımında oynamaktadır. Cliftonville FC takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Ryan Curran'nin Cliftonville FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ryan Curran Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ryan Curran isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ryan Curran Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ryan Curran futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Derry City

1 Ocak 2016 yılında Finn Harps

7 Ocak 2017 yılında Ballinamallard

1 Temmuz 2017 yılında Cliftonville

Ryan Curran Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ryan Curran şuan Cliftonville FC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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