Ryan Graydon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryan Graydon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ryan Graydon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ryan Graydon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ryan Graydon 11 Nisan 1999 tarihinde doğmuştur. İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ryan Graydon Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Quorum Sports Advisors yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Derry City futbol takımında oynamaktadır. Derry City takımına 3 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ryan Graydon'nin Derry City ile sözleşmesi 30 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Ryan Graydon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ryan Graydon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ryan Graydon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ryan Graydon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Bohemians

3 Şubat 2020 yılında Bray Wanderers

1 Ocak 2022 yılında Longford Town

3 Temmuz 2022 yılında Derry City

Ryan Graydon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ryan Graydon şuan Derry City takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Ryan Graydon Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İrlanda U19 takımında 20 numaralı formasıyla 4 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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