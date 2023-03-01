Ryan Jones kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryan Jones Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ryan Jones adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ryan Jones Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ryan Jones 23 Mayıs 2002 tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ryan Jones Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Midas Sports yapmaktadır. Ryan Jones, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hungerford Town futbol takımında oynamaktadır. Hungerford Town takımına 26 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Ryan Jones'nin Hungerford Town ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Ryan Jones Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ryan Jones isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ryan Jones Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ryan Jones futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Ekim 2020 yılında Bristol Rovers

17 Ekim 2020 yılında Weston-super-M.

31 Mayıs 2021 yılında Bristol Rovers

18 Şubat 2022 yılında Bath City

19 Mart 2022 yılında Bristol Rovers

26 Eylül 2022 yılında Hungerford

31 Mayıs 2023 yılında Bristol Rovers

Ryan Jones Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ryan Jones şuan Hungerford Town takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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