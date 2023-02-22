Ryan Mayse kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryan Mayse Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ryan Mayse adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ryan Mayse Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ryan Mayse 7 Aralık 1993 tarihinde Newtownstewart şehrinde doğmuştur. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ryan Mayse Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dungannon Swifts futbol takımında oynamaktadır. Dungannon Swifts takımına 7 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Ryan Mayse'nin Dungannon Swifts ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ryan Mayse Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ryan Mayse isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ryan Mayse Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ryan Mayse futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Dungannon

1 Temmuz 2018 yılında Ballymena

15 Ocak 2020 yılında Ballinamallard

30 Haziran 2020 yılında Ballymena

10 Eylül 2020 yılında Ballinamallard

7 Ocak 2021 yılında Dungannon

Ryan Mayse Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ryan Mayse şuan Dungannon Swifts takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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