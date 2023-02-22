Ryan Mcgivern kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryan Mcgivern Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ryan Mcgivern adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ryan Mcgivern Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ryan Mcgivern 8 Ocak 1990 tarihinde Newry şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ryan Mcgivern Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ryan Mcgivern, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Newry City AFC futbol takımında oynamaktadır. Newry City AFC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Ryan Mcgivern'nin Newry City AFC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ryan Mcgivern Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ryan Mcgivern isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ryan Mcgivern Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ryan Mcgivern futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Man. City

1 Ekim 2008 yılında FC Morecambe

1 Aralık 2008 yılında Man. City

1 Ağustos 2009 yılında Leicester

1 Mayıs 2010 yılında Man. City

1 Ağustos 2010 yılında FC Walsall

1 Mayıs 2011 yılında Man. City

1 Temmuz 2011 yılında Crystal Palace

1 Ağustos 2011 yılında Man. City

1 Eylül 2011 yılında Bristol City

1 Mayıs 2012 yılında Man. City

31 Ağustos 2012 yılında Hibernian FC

31 Mayıs 2013 yılında Man. City

1 Temmuz 2013 yılında Hibernian FC

1 Temmuz 2014 yılında Port Vale

1 Temmuz 2016 yılında Shrewsbury

31 Ağustos 2017 yılında Kulüpsüz

3 Kasım 2017 yılında Northampton

3 Ocak 2018 yılında Kulüpsüz

15 Mart 2018 yılında Swindon Town

23 Temmuz 2018 yılında Linfield

1 Temmuz 2021 yılında Newry City

Ryan Mcgivern Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ryan Mcgivern şuan Newry City AFC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Ryan Mcgivern Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kuzey İrlanda takımında 3 numaralı formasıyla 20 Ağustos 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 24 maçta 0 gol atmıştır.

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