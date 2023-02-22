Ryan Mckay kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryan Mckay Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ryan Mckay adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ryan Mckay Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ryan Mckay 10 Aralık 2004 tarihinde doğmuştur. Kuzey İrlanda uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ryan Mckay Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Linfield FC futbol takımında oynamaktadır. Linfield FC takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ryan Mckay'nin Linfield FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ryan Mckay Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ryan Mckay futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Dundela FC
9 Ocak 2023 yılında Linfield
Ryan Mckay Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ryan Mckay şuan Linfield FC takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.
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