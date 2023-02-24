Ryan Mmaee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryan Mmaee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ryan Mmaee adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ryan Mmaee Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ryan Mmaee 1 Kasım 1997 tarihinde Geraardsbergen şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Fas,Belçika uyrukludur.Gerçek adı da Ryan Mmaee A Nwambeben şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ryan Mmaee Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MMPIRE AGENCY yapmaktadır. Ryan Mmaee, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ferencvárosi TC futbol takımında oynamaktadır. Ferencvárosi TC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Ryan Mmaee'nin Ferencvárosi TC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Ryan Mmaee Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ryan Mmaee isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Ryan Mmaee Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ryan Mmaee futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Standard U17

1 Temmuz 2014 yılında Standard U21

1 Temmuz 2015 yılında Standard Liège

30 Ağustos 2017 yılında Waasl.-Beveren

30 Haziran 2018 yılında Standard Liège

31 Ağustos 2018 yılında Aarhus GF

30 Haziran 2019 yılında Standard Liège

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

10 Eylül 2019 yılında AEL Limassol

1 Temmuz 2021 yılında Ferencváros

Ryan Mmaee Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ryan Mmaee şuan Ferencvárosi TC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ryan Mmaee Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

KV Zuun, Efj Molenbeek, K.A.A. Gent, R. Standard de Liège

Fas takımında 23 numaralı formasıyla 31 Ağustos 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 4 gol atmıştır.

Belçika U19 takımında 9 numaralı formasıyla 6 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 5 gol atmıştır.

Belçika U17 takımında 9 numaralı formasıyla 21 Ağustos 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Belçika U16 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 4 gol atmıştır.

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