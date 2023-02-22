Ryan Okane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryan Okane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ryan Okane adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ryan Okane Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ryan Okane 16 Ağustos 2003 tarihinde Dundalk, Louth şehrinde doğmuştur. İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ryan Okane Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dundalk FC futbol takımında oynamaktadır. Dundalk FC takımına 19 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Ryan Okane'nin Dundalk FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Ryan Okane Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ryan Okane isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ryan Okane Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ryan Okane futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Cliftonv. U20

19 Şubat 2021 yılında Dundalk FC

Ryan Okane Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ryan Okane şuan Dundalk FC takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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