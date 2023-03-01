Ryan Rydel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryan Rydel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ryan Rydel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ryan Rydel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ryan Rydel 9 Şubat 2001 tarihinde Oldham şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Ryan Steven Rydel şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ryan Rydel Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ryan Rydel, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Stockport County futbol takımında oynamaktadır. Stockport County takımına 22 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Ryan Rydel'nin Stockport County ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Ryan Rydel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ryan Rydel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında Fleetwood
21 Şubat 2020 yılında Lancaster City
31 Mayıs 2020 yılında Fleetwood
22 Nisan 2021 yılında Stockport
Ryan Rydel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ryan Rydel şuan Stockport County takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.
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