Ryan Taylor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryan Taylor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ryan Taylor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ryan Taylor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ryan Taylor 4 Mayıs 1988 tarihinde Rotherham şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Ryan Paul Taylor şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ryan Taylor Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ryan Taylor, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grimsby Town futbol takımında oynamaktadır. Grimsby Town takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Ryan Taylor'nin Grimsby Town ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ryan Taylor Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ryan Taylor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ryan Taylor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ryan Taylor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Rotherham

21 Eylül 2007 yılında Burton Albion

10 Ekim 2007 yılında Rotherham

25 Mart 2010 yılında Exeter City

31 Mayıs 2010 yılında Rotherham

1 Temmuz 2011 yılında Bristol City

8 Ocak 2014 yılında FC Portsmouth

1 Temmuz 2015 yılında Oxford United

30 Ocak 2017 yılında Plymouth Argyle

20 Ağustos 2020 yılında Newport County

1 Temmuz 2021 yılında Grimsby Town

Ryan Taylor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ryan Taylor şuan Grimsby Town takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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