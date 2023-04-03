Ryan Tutu Mayangila kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryan Tutu Mayangila Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ryan Tutu Mayangila adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ryan Tutu Mayangila Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ryan Tutu Mayangila 1 Nisan 2005 tarihinde doğmuştur. Fransa uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ryan Tutu Mayangila Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Racing Strasbourg U19 futbol takımında oynamaktadır. Racing Strasbourg U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Ryan Tutu Mayangila'nin Racing Strasbourg U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ryan Tutu Mayangila Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ryan Tutu Mayangila Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ryan Tutu Mayangila şuan Racing Strasbourg U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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