Ryan Waide kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryan Waide Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ryan Waide adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ryan Waide Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ryan Waide 12 Şubat 2000 tarihinde Belfast şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ryan Waide Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MISM yapmaktadır. Ryan Waide, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ballymena United futbol takımında oynamaktadır. Ballymena United takımına 20 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Ryan Waide'nin Ballymena United ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ryan Waide Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ryan Waide isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ryan Waide Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ryan Waide futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Linfield

31 Ağustos 2018 yılında Ards FC

31 Aralık 2018 yılında Linfield

18 Ocak 2019 yılında Carrick Rangers

1 Mayıs 2019 yılında Linfield

5 Ağustos 2019 yılında Dungannon

2 Ocak 2020 yılında Linfield

20 Ağustos 2020 yılında Ballymena

Ryan Waide Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ryan Waide şuan Ballymena United takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Ryan Waide Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kuzey İrlanda U21 takımında 19 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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