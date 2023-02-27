Ryo Miyaichi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryo Miyaichi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ryo Miyaichi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ryo Miyaichi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ryo Miyaichi 14 Aralık 1992 tarihinde Okazaki, Aichi şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 宮市 亮 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ryo Miyaichi Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 100and10 Sportmanagement GmbH yapmaktadır. Ryo Miyaichi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yokohama F. Marinos futbol takımında oynamaktadır. Yokohama F. Marinos takımına 12 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Ryo Miyaichi'nin Yokohama F. Marinos ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Ryo Miyaichi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/ryo381/

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Ryo Miyaichi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ryo Miyaichi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Ryo Miyaichi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ryo Miyaichi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ocak 2011 yılında Arsenal

31 Ocak 2011 yılında Feyenoord

30 Haziran 2011 yılında Arsenal

31 Ocak 2012 yılında Bolton

17 Mayıs 2012 yılında Arsenal

13 Ağustos 2012 yılında Wigan

31 Mayıs 2013 yılında Arsenal

1 Eylül 2014 yılında Twente

30 Haziran 2015 yılında Arsenal

1 Temmuz 2015 yılında St. Pauli

12 Temmuz 2021 yılında Yokohama F. M.

Ryo Miyaichi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ryo Miyaichi şuan Yokohama F. Marinos takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ryo Miyaichi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sylphid FC (2001-2007), Chukyo High School (2008-2010)

Japonya takımında 17 numaralı formasıyla 23 Mayıs 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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