Ryuga Nakamura kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryuga Nakamura Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ryuga Nakamura adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ryuga Nakamura Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ryuga Nakamura 24 Temmuz 2001 tarihinde Hiratsuka, Kanagawa şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 中村 龍雅 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ryuga Nakamura Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini C.T.C yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Valmiera FC futbol takımında oynamaktadır. Valmiera FC takımına 30 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Ryuga Nakamura'nin Valmiera FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ryuga Nakamura Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ryuga Nakamura isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ryuga Nakamura Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ryuga Nakamura futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2020 yılında SC Sagamihara

1 Şubat 2021 yılında Kulüpsüz

30 Temmuz 2021 yılında Valmiera

7 Mart 2022 yılında Tukums

31 Aralık 2022 yılında Valmiera

Ryuga Nakamura Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ryuga Nakamura şuan Valmiera FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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