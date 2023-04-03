Ryuma Nakano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryuma Nakano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ryuma Nakano kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ryuma Nakano ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ryuma Nakano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryuma Nakano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ryuma Nakano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ryuma Nakano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ryuma Nakano 6 Ekim 2002 tarihinde ---, Osaka şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 中野 瑠馬 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ryuma Nakano Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ryuma Nakano, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ritsumeikan University futbol takımında oynamaktadır. Ritsumeikan University takımına 1 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Ryuma Nakano'nin Ritsumeikan University ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ryuma Nakanoboyu ve yaşı kaç

Ryuma Nakano Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ryuma Nakano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2021 yılında Ritsumeikan Uni

3 Mart 2023 yılında Kyoto Sanga

31 Ocak 2024 yılında Ritsumeikan Uni

1 Şubat 2025 yılında Kyoto Sanga

Ryuma Nakano kimdir

Ryuma Nakano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ryuma Nakano şuan Ritsumeikan University takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Ryuma Nakano nereli

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