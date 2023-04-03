Ryunosuke Sato kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryunosuke Sato Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ryunosuke Sato adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ryunosuke Sato Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ryunosuke Sato 16 Ekim 2006 tarihinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 佐藤 龍之介 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ryunosuke Sato Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ryunosuke Sato, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Tokyo U18 futbol takımında oynamaktadır. FC Tokyo U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Ryunosuke Sato'nin FC Tokyo U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ryunosuke Sato Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ryunosuke Sato Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ryunosuke Sato şuan FC Tokyo U18 takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.
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