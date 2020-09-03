Saran Holding'in kanalı olan S Sport'un ikinci kanalı S Sport 2, 2019 yılında yayın hayatına başladı. Yayın hayatına birçok spor organizasyonlarının yayıncısı olarak başlayan S Sport 2, Almanya Bundesliga ve Portekiz Ligi gibi Avrupa'nın önemli liglerinin naklen yayınlıyor. Bunun dışında UEFA Uluslar Ligi maçlarının da bir kısmını yayınlayacak olan S Sport 2 kanalı, futbolseverlerin radarına girdi. S Sport gibi D-Smart bünyesinde yayın yapmayan S Sport 2, Kablo TV ve bazı dijital platformlarda bulunuyor. Peki, S Sport 2 nasıl izlenir? S Sport 2 kaçıncı kanal? S Sport 2 frekans bilgileri nelerdir? Detaylar haberimizde...

S SPORT 2 NASIL İZLENİR?

D-Smart bünyesinde yayın hayatını sürdüren S Sport'un ikinci kanalı S Sport 2, D-Smart'ta bulunmuyor. Yalnızca Kablo TV, Turkcell TV+ ve Vodafone TV'de bulunan S Sport 2'yi izleyebilmek için bu platformlara ücretli üye olmanız gerekmekte.

S SPORT 2 KAÇINCI KANAL?

S Sport 2'yi izlemenize olanak sağlayacak Kablo TV, Turkcell TV+ ve Vodafone TV platformlarına üye olduktan sonra izleyebilirsiniz. Üyelik işlemlerinden sonra kanal listesi şöyle:

Kablo TV 241. Kanal, Vodafone TV 12. Kanal ve Turkcell TV+ 78.