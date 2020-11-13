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  3. S Sport yayın akışı 13 Kasım Cuma

S Sport yayın akışı 13 Kasım Cuma

Türkiye'nin en çok izlenen spor kanallarından birisi olan S Sport, Formula 1 Türkiye heyecanını şifresiz olarak izleyicilerine sunuyor. Bunun üzerine S Sport yayın akışı merak edilenler arasına girdi. İşte S Sport 13 Kasım Cuma yayın akışı...

S Sport yayın akışı 13 Kasım Cuma

Türkiye'nin en çok izlenilen spor kanalları arasında yer alan S Sport, Formula 1 yayın haklarına da sahip. Türkiye GP'yi 13-15 Kasım tarihleri arasında şifresiz olarak izleyicilerle buluşturacak olan S Sport, bu müjdeli haberi ile birçok spor severi sevindirdi. Bunun üzerine S Sport 13 Kasım Cuma günü yayın akışı merak edilenler arasına girdi. İşte S Sport 13 Kasım Cuma yayın akışı...

13 KASIM CUMA S SPORT YAYIN AKIŞI

00:45
Bundesliga Panorama

01:00
K. İrlanda - Slovakya
Euro 2020 Elemeleri Playoffs

03:00
Premier Lig Netbusters

03:30
Leicester City - Wolverhampton
PL 8. Hafta

05:30
La Liga Geniş Özetler
9. Hafta

06:30
Premier Lig Netbusters

07:00
NBA Playoffs 2020

09:00
Premier Lig World Show

09:30
EuroCup Özetler

10:00
CANLI
F1 Türkiye Özel Yayın

11:00
CANLI
Formula 1 Antrenman

12:30
UEFA Uluslar Ligi Geniş Özetler
Salı-Çarşamba

13:30
Mobil The Grid

14:00
CANLI
F1 Türkiye Özel Yayın

15:00
CANLI
Formula 1 Antrenman

16:30
CANLI
F1 Türkiye Özel Yayın

17:30
Formula 1 Türkiye
Antrenman 1 - Antrenman 2

20:30
Formula 1 Türkiye
2011 7. Yarış

22:30
3 Saniye Özel

23:00
Hollanda - İspanya
Hazırlık Maçı

Onur Çelik
Spor Editörü


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