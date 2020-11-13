S Sport yayın akışı 13 Kasım Cuma

Türkiye'nin en çok izlenilen spor kanalları arasında yer alan S Sport, Formula 1 yayın haklarına da sahip. Türkiye GP'yi 13-15 Kasım tarihleri arasında şifresiz olarak izleyicilerle buluşturacak olan S Sport, bu müjdeli haberi ile birçok spor severi sevindirdi. Bunun üzerine S Sport 13 Kasım Cuma günü yayın akışı merak edilenler arasına girdi. İşte S Sport 13 Kasım Cuma yayın akışı...

13 KASIM CUMA S SPORT YAYIN AKIŞI

00:45

Bundesliga Panorama

01:00

K. İrlanda - Slovakya

Euro 2020 Elemeleri Playoffs

03:00

Premier Lig Netbusters

03:30

Leicester City - Wolverhampton

PL 8. Hafta

05:30

La Liga Geniş Özetler

9. Hafta

06:30

Premier Lig Netbusters

07:00

NBA Playoffs 2020

09:00

Premier Lig World Show

09:30

EuroCup Özetler

10:00

CANLI

F1 Türkiye Özel Yayın

11:00

CANLI

Formula 1 Antrenman

12:30

UEFA Uluslar Ligi Geniş Özetler

Salı-Çarşamba

13:30

Mobil The Grid

14:00

CANLI

F1 Türkiye Özel Yayın

15:00

CANLI

Formula 1 Antrenman

16:30

CANLI

F1 Türkiye Özel Yayın

17:30

Formula 1 Türkiye

Antrenman 1 - Antrenman 2

20:30

Formula 1 Türkiye

2011 7. Yarış

22:30

3 Saniye Özel

23:00

Hollanda - İspanya

Hazırlık Maçı