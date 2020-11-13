S Sport yayın akışı 13 Kasım Cuma
Türkiye'nin en çok izlenen spor kanallarından birisi olan S Sport, Formula 1 Türkiye heyecanını şifresiz olarak izleyicilerine sunuyor. Bunun üzerine S Sport yayın akışı merak edilenler arasına girdi. İşte S Sport 13 Kasım Cuma yayın akışı...
Türkiye'nin en çok izlenilen spor kanalları arasında yer alan S Sport, Formula 1 yayın haklarına da sahip. Türkiye GP'yi 13-15 Kasım tarihleri arasında şifresiz olarak izleyicilerle buluşturacak olan S Sport, bu müjdeli haberi ile birçok spor severi sevindirdi. Bunun üzerine S Sport 13 Kasım Cuma günü yayın akışı merak edilenler arasına girdi. İşte S Sport 13 Kasım Cuma yayın akışı...
13 KASIM CUMA S SPORT YAYIN AKIŞI
00:45
Bundesliga Panorama
01:00
K. İrlanda - Slovakya
Euro 2020 Elemeleri Playoffs
03:00
Premier Lig Netbusters
03:30
Leicester City - Wolverhampton
PL 8. Hafta
05:30
La Liga Geniş Özetler
9. Hafta
06:30
Premier Lig Netbusters
07:00
NBA Playoffs 2020
09:00
Premier Lig World Show
09:30
EuroCup Özetler
10:00
CANLI
F1 Türkiye Özel Yayın
11:00
CANLI
Formula 1 Antrenman
12:30
UEFA Uluslar Ligi Geniş Özetler
Salı-Çarşamba
13:30
Mobil The Grid
14:00
CANLI
F1 Türkiye Özel Yayın
15:00
CANLI
Formula 1 Antrenman
16:30
CANLI
F1 Türkiye Özel Yayın
17:30
Formula 1 Türkiye
Antrenman 1 - Antrenman 2
20:30
Formula 1 Türkiye
2011 7. Yarış
22:30
3 Saniye Özel