Saad Al Mousa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saad Al Mousa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saad Al Mousa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Saad Al Mousa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Saad Al Mousa 10 Aralık 2002 tarihinde doğmuştur. Suudi Arabistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Saad Al Mousa Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ettifaq FC U23 futbol takımında oynamaktadır. Ettifaq FC U23 takımına - tarihinde katılmıştır. Saad Al Mousa'nin Ettifaq FC U23 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Saad Al Mousa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Saad Al Mousa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Saad Al Mousa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Saad Al Mousa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Saad Al Mousa şuan Ettifaq FC U23 takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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