Saad Natiq kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saad Natiq Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saad Natiq adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Saad Natiq Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Saad Natiq 19 Mart 1990 tarihinde Najaf şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Irak uyrukludur.Gerçek adı da Saad Natiq Naji | سعد ناطق ناجي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Saad Natiq Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HSS yapmaktadır. Saad Natiq, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Abha Club futbol takımında oynamaktadır. Abha Club takımına 24 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Saad Natiq'nin Abha Club ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Saad Natiq Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Saad Natiq isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Saad Natiq Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Saad Natiq futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Al-Najaf FC

1 Eylül 2011 yılında Masafi Al-Wasat

1 Ağustos 2014 yılında Al-Quwa Al-Jaw.

24 Temmuz 2017 yılında Al-Arabi SC

1 Temmuz 2018 yılında Al-Quwa Al-Jaw.

1 Temmuz 2019 yılında Al-Shorta SC

26 Temmuz 2022 yılında Al-Batin FC

24 Ağustos 2022 yılında Abha

Saad Natiq Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Saad Natiq şuan Abha Club takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Saad Natiq Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Al-Najaf FC

Irak takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 32 maçta 0 gol atmıştır.

Irak U20 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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