Demet ve Alişan ile Sabah Sabah adlı programa konuk olan usta oyuncu Saadet Gürses, izleyici tarafın araştırma konusu oldu. Peki Saadet Gürses kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi filmlerde rol aldı? İşte detaylar...

SAADET GÜRSES KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Saadet Gürses, 26 Şubat 1961 dünyaya gelen Türk gazeteci, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. İlk olarak Yılmaz Güney’in başrolünü oynadığı filmde, Yılmaz Güney’in kızı rolüyle sinemaya adım atmıştır. 35 yıllık sanat hayatı içinde 300'e yakın filmde rol alan Gürses, bir dönem şarkıcılık denemesinde de bulunarak albüm çıkardı.

Bugün gazetesinde çalıştı. 1997 yılında cilt kanseri hastalığına yakalanmasına rağmen, yedi yıl mücadele ederek sağlığına kavuştu. Usta oyuncu özel yaşamını pek gözler önünde yaşamasa da evli olduğu biliyor. Eşinin ismi ve yaşamına dair bir bilgi olmasa da eşi ile birlikte sık sık sosyal medya üzerinden paylaşım yapmaya devam ediyor.

SAADET GÜRSES'İN ROL ALDIĞI FİLM VE DİZİLER

*Düğün Şarkıcısı - 2008

*Yaprak Dökümü - 2006

*Yalnız Kalpler - 2006

*İki Aile - 2006

*Yaşanmış Şehir Hikâyeleri - 2006

*Masum Değiliz - 2005

*Sessiz Gece - 2005

*Yanık Koza - 2005

*Sil Baştan - 2004

*Canım Annem - 2004

*Oğlum İçin - 2003

*Küçük Onur - 2000

*Tatlı Kaçıklar - 1996

*Çiçek Taksi - 1995

*Gerçek Kesit - 1993

*Mahallenin Muhtarları - 1992



*Buzdan Mutluluk - 1989

*Sen Ve Ben - 1988

*Patroniçe - 1987

*Patroniçe 2 - 1987

*Fikrimin İnce Gülü - Sarı Mercedes - 1987

*Hata - 1984

*Bebek - 1979

*Dokunmayın Şabanıma - 1979

*İyi Aile Çocuğu - 1978

*İnek Şaban - 1978

*Denizden Gelen Kadın - 1978

*Düzen - 1978

*El Bebek Gül Bebek - 1978

*Sevgili Kardeş - 1978

*Liseli Kızlar - 1977

*Bizim Kız - 1977

*Baraj - 1977

*Kolombo Şakir - 1976

*Ben Bir Garip Keloğlanım - 1976

*Yirmidört Saat - 1976

*Tantana Kardeşler - 1976

*Sıralardaki Heyecan - 1976

*Çirkef - 1975

*Derece 37 (2) - 1975

*Pembe Panter - 1975

*Nereden Çıktı Bu Velet - 1975

*Kadınlar - 1975

*Aptal Şampiyon - 1975

*Üç Kağıtçılar - 1975

*Köroğlu- 1968

*Yedi Dağın Aslanı - 1966

*Aslanların Dönüşü - 1966

*Ayşecik Çıtı Pıtı Kız - 1964