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Saadet Partisi İstanbul ilçe belediye başkan adayları belli oldu

Saadet Partisi 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerinde İstanbul ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.

Saadet Partisi İstanbul ilçe belediye başkan adayları belli oldu

Saadet Partisi 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimleri için İstanbul ilçe belediye başkan adayları tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Bostancı Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilen programda Saadet Partisi İstanbul ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun da katıldığı programda Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Necdet Gökçınar açıklandı.

Saadet Partisi'nin İstanbul İlçe belediye başkan adayları

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi:  Necdet Gökçınar

    Adalar Belediye Başkan Adayı Hakan Aktaş

    Ataşehir Belediye Başkan Adayı Adem Boz

    Avcılar Belediye Başkan Adayı Mücahit Karlı

    Bağcılar Belediye Başkan Adayı Şakir Şahin

    Bahçelievler Belediye Başkan Adayı Yaşar Avcı

    Bakırköy Belediye Başkan Adayı Adnan Şahin

    Başakşehir Belediye Başkan Adayı Bekir Demirkaya

    Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı İsmail Acar

    Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Av. Murat Kutlu Sezen

    Beykoz Belediye Başkan Adayı Muharrem Kaşıtoğlu

    Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Av. Tuncer Koğa

    Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Mehmet Yıldız

    Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Caner Bitiş

    Çatalca Belediye Başkan Adayı Serdar Taşar

    Çekmeköy Belediye Başkan Adayı Abdülhalim Meşe

    Esenler Belediye Başkan Adayı Tuğrul Yalçınkaya

    Esenyurt Belediye Başkan Adayı Hasan Kara

    Eyüp Belediye Başkan Adayı İlker Çiftçi

    Fatih Belediye Başkan Adayı İbrahim Bakşiş

    Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı Bilal Ay

    Güngören Belediye Başkan Adayı Adnan Hacıabdullahoğlu

    Kadıköy Belediye Başkan Adayı Ahmet Kökler

    Kağıthane Belediye Başkan Adayı Zeynel Keskin

    Kartal Belediye Başkan Adayı Fehim Hava

    Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Mustafa Kurdaş

    Maltepe Belediye Başkan Adayı Av. Fatih Erbican

    Pendik Belediye Başkan Adayı Mahmut Kılıç

    Sancaktepe Belediye Başkan Adayı  Zeki Başaran

    Sarıyer Belediye Başkan Adayı Davut Tepeyurt

    Silivri Belediye Başkan Adayı Av. Şükrü Yıldırım

    Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Muhammed Fetullah Bülbül

    Sultangazi Belediye Başkan Adayı Hüseyin Aydoğan

    Şile Belediye Başkan Adayı Yunus Emre Köse

    Şişli Belediye Başkan Adayı Muharrem Çam

    Tuzla Belediye Başkan Adayı Resul Kılıç

    Ümraniye Belediye Başkan Adayı Av. Yakup Kasımay

    Üsküdar Belediye Başkan Adayı Yılmaz Bayat

    Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Dr. Mikail Kabak

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