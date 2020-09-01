​​​​​​​Saadet Partisi ÖTV zammını eleştirdi

Resmi Gazete'de yayınlanan kararda, 2 yıldır güncellenmeyen ÖTV fiyatlarına zam geldi. Bu düzenlemeyle birlikte yüzde 45 ve 50'lik en alt ÖTV dilimlerde matrah 15 bin TL artırılarak güncellenirken, yüzde 60, 100, 110 ve 130'luk ÖTV dilimleri ise sırasıyla yüzde 80, 130, 150 ve 220'ye yükseldi. Bunun üzerine Saadet Partisi, zammı eleştiren, 'Düşük vergili araç isteyen aramasın! Bu ilana göz at!' başlıklı bir video hazırladı.

DÜŞÜK VERGİLİ ARAÇ İSTEYEN ARAMASIN

Cumhurbaşkanı Erdoğan kararı ile Resmi Gazete'de yayınlanan yeni düzenlemeyle birlikte ÖTV'de yeni oranlar belirlendi. ÖTV zammı sonrasında, 1600-2000 cm3 arası silindir hacmi olan ve matrahı 170.000 TL'ye kadar olan araçlarda %130 ÖTV, 1600-2000 cm3 arası silindir hacmi olan ve matrahı 170.000 TL üzeri olan araçlarda %150 ÖTV, 2000 cm3 üstü silindir hacmi olan ve matrah sınırı olmayan araçlarda %220 ÖTV alınıyor. Bu kararı eleştirmek isteyen Saadet Partisi yetkililerinin 'Düşük vergili araç isteyen aramasın! Bu ilana göz at' başlığıyla yayınladıkları video, sosyal medyada gündem oldu. Videoda şu ifadeler yer alıyor:

Yüzde 2020 rekor ÖTV oranıyla, gümrük girişi 150 bin lira olan 2 bin motor üstü otomobilleri; 600 lira TRT payı, 330 bin lira ÖTV, 86 bin 508 lira KDV olmak üzere toplam 567 bin 108 liraya satışa sunuyoruz.

2002-2019 yılları arasında araç vergilerinden tam 160.9 milyar lira vergi topladık. Üretmediğimiz araçlardan, üretenden daha çok kazanıyoruz. Şimdi sıra sizde. Hemen devletinden.com'a gelin, gümrük giriş fiyatının 4 katına aracınızı alın. devletinden.com, daha pahalısı yok.

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İlan detayı kısmında ise şu ifadeler mevcut:

İlan detaylarını okumadan araba hayali kurmayın!!! ÖTV, yani ‘Özel Tüketim Vergisi' tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de önemli bir vergi kalemidir.

ÖTV, Türkiye'de daha çok mali amaçlarla ve bütçe ihtiyaçları için kullanılmaktadır. Türkiye'de toplam vergi gelir gerçekleşmeleri içinde ÖTV gelirleri ortalama yüzde 25'lik paya sahiptir.

Başka bir deyişle; tahsil edilen her 100 TL verginin 25 TL'si ÖTV'den gelir. 2020 yılında motorlu taşıtlar üzerinden tahsil edilen ÖTV tutarları adeta şahlandı.

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