Saadet Partisi'nden istifa etmişti: Cihangir İslam CHP'ye katılıyor!

Geçtiğimiz yıl Saadet Partisi'nden istifa eden İstanbul Milletvekili Cihangir İslam'ın Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçeceği iddia edildi. Bugün yapılacak grup toplantısında ilan edileceği öğrenilen bilgide, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, toplantı esnasında İslam'a rozetini takacağı belirtildi.

İNANCINI YİTİRDİĞİNİ SÖYLEYEREK İSTİFA ETMİŞTİ

Geçtiğimiz yıl Saadet Partisi'nden, metot ve görüş farklılıklarının yanı sıra vesayetten ari, özgürlükçü, demokratik, çoğulcu, eşitlikçi ve her kesimi kucaklayan bir anlayışın hakim olmasına dair inancını yitirdiğini söyleyerek ayrılan İslam'ın hangi partiye geçeceği uzun süredir merak konusuydu.

Cihangir İslam kimdir? | Nereli ve kaç yaşında? | Cihangir İslam, Saadet Partisi'nden istifa mı etti?

CHP'NİN VEKİL SAYISI 136'YA YÜKSELECEK

T24'ün haberine göre, CHPli yetkililer, yapılan görüşmelerin ardından Cihangir İslam'ın CHP'ye katılma kararı aldığını belirtti. İddiaların doğru olması halinde CHP'nin meclisteki sandalye saısı 136'ya yükselecek.

2018 seçimlerinde CHP listesinden aday olan İslam, İstanbul'dan milletvekili seçilmiş, ardından Saadet Partisi sıralarına geçmişti.