Saadet Yüksel AİHM görevi! Saadet Yüksel kimdir? AİHM Doç. Dr. Saadet Yüksel nereli? soruları AİHM'nde Türkiye'yi temsil edecek kişinin Saadet Yüksel olaması sonrası herkes tarafından merakla araştırılıyor. Yarın yemin edip görevine başlayacak olan Saadet Yüksel kimdir? Saadet Yüksel AİHM nerelidir? İşte cevabı haberimizde...

SAADET YÜKSEL AİHM GÖREVİ! SAADET YÜKSEL KİMDİR? AİHM DOÇ DR. SAADET YÜKSEL KİMDİR?

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde (AİHM) Türkiye adına hakim olarak görevli Işıl Karakaş'ın görev süresi 30 Nisan 2017'de doldu. Adalet ve Dışişleri Bakanlıkları, Karakaş'ın görev süresi dolmadan önce aday belirlemek için çalışma başlattı. Bu kapsamda ilk liste 2016 Aralık ayında hazırlandı.

Ancak Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin (AKPM) Türkiye'ye karşı tutumu nedeniyle süreç 2 yıldır tamamlanamadı. Bu sürede adayların mesleki yeterliliklerinden çok siyasi görüşünü öğrenmeye yönelik mülakatlar yapıldı. Birçok kez listedeki adaylar yenilenmek durumunda kalırken, 10 isim bildiren Türkiye'nin adayları her seferinde yetersiz bulundu.

111 OYLA SEÇİLDİ

Son olarak Prof. Dr. Necati Polat, Prof. Dr. Esra Gül Dardağan Kibar ve Doç. Dr. Saadet Yüksel'in ismi 12 Kasım 2018'de AKPM bünyesindeki Danışma Paneli'ne iletildi. Panelden onay alan 3 aday 29 Mart'ta Paris'teki Hakim Seçim Komisyonu tarafından mülakata alındı. Bugüne kadarki adayların “yetersiz” bulunmaları nedeniyle önem kazanan söz konusu mülakattan bu defa olumlu bir karar çıktı. Mülakat sonucunda adaylar olumlu bulunurken, komisyon AKPM Genel Kurulu'na söz konusu adaylardan Saadet Yüksel'in bu göreve seçilmesini tavsiye etti. 9 Nisan'da Genel Kurul'da yapılan oylamada 111 oy alan Doç. Dr. Yüksel AİHM hakimi olarak seçildi.

SAADET YÜKSEL KİMDİR? NERELİDİR? SAADET YÜKSEL CV

Doç. Dr. Saadet Yüksel, Harvard Üniversitesinde yüksek lisansını, İstanbul Üniversitesinde de doktorasını yapmıştır. Hâlihazırda İstanbul Üniversitesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığını yürüten Yüksel, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesinde de yarı zamanlı öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca, 2018 yılı içerisinde, Katar’da bulunan Hamad Bin Khalifa üniversitesinde de bir dönem misafir öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Sayın Yüksel’in, anayasa hukuku ve insan hakları alanında çok sayıda çalışması bulunmaktadır.