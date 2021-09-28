Saadethane ne demek, TDK'ya göre Saadethane kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Saadethane ne demek? Saadethane TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi saadethane kelimesi. Peki saadethane ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre saadethane nedir, saadethane kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Saadethane kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Saadethane kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

SAADETHANE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Saadethane kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Saadethane kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre saadethane kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yüksek rütbeli kimselerin evi

- Mutlu ve huzur içinde yaşanılan yer

