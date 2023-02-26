Saba Jintcharadze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saba Jintcharadze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saba Jintcharadze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Saba Jintcharadze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Saba Jintcharadze 14 Şubat 2001 tarihinde Kobuleti şehrinde doğmuştur. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da საბა ჭინჭარაძე şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Saba Jintcharadze Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

WIT Georgia Tbilisi futbol takımında oynamaktadır. WIT Georgia Tbilisi takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Saba Jintcharadze'nin WIT Georgia Tbilisi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Saba Jintcharadze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Saba Jintcharadze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Saba Jintcharadze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Saba Jintcharadze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Shukura

1 Ocak 2022 yılında WIT Georgia

Saba Jintcharadze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Saba Jintcharadze şuan WIT Georgia Tbilisi takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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