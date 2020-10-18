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Saba Tümer'in bikinili pozuna Survivor Mert'ten olay olan yorum!

Siyah bikinili pozunu sosyal medya hesabından paylaşan ünlü sunucu Saba Tümer'e Survivor Mert Öcal'dan ilginç bir yorum geldi.

Saba Tümer'in bikinili pozuna Survivor Mert'ten olay olan yorum!

Pandeminin büyük bir kısmını evinde geçirmiş ve ardından da uzun bir tatile çıkan güzel sunucu Saba Tümer'in sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili pozu büyük ilgi gördü.

Tümer paylaştığı bikinili pozuyla binlerce beğeni topladı. Saba Tümer'in "yaz hiç bitmez" notuyla paylaştığı poza Suvivor yarışmacısı Mert Öcal tepkisiz kalmadı.

Saba Tümer'in bikinili pozuna Survivor Mert'ten olay olan yorum!

MERT ÖCAL'IN YORUMU GÜNDEM OLDU 

Mert Öcal, Tümer'in paylaşımına, "Acılara yürüyorum korkmuyorum" diye yorum yaptı. Ünlü sunucunun fotoğrafının altına Öcal'ın fanları da yorum yağdırdı.

Saba Tümer'in bikinili pozuna Survivor Mert'ten olay olan yorum!

Öcal ve Tümer, daha önce Acun Ilıcalı aracılığıyla bir araya gelmiş ve Tümer yakışıklı yarışmacıya hayranlığını dile getirmişti.

Saba Tümer'in bikinili pozuna Survivor Mert'ten olay olan yorum!

Saba Tümer kendisine sorulan "Mert Öcal hakkında ne düşünüyorsun, Mert'e yazık oldu diyorlar" sorusuna verdiği yanıtla çok konuşulmuştu.

Saba Tümer'in bikinili pozuna Survivor Mert'ten olay olan yorum!

Tümer, "Çok doğru çünkü çok erken elendi; bu kadar güzelliği daha fazla görebilirdik orada. Ben Mert'in orada olduğu bilseydim ben da katılırdım yarışmaya..." demişti.
 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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