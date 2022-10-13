Sabah yazarı Mahmut Övür'den Kılıçdaroğlu hakkında çarpıcı iddia: "Gel de merak etme, Kılıçdaroğlu o kayıp 8 saatte ne yaptı?"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde programı kapsamında ABD'ye gitmişti. Burada çeşitli programlara katılan Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk yazarı Oray Eğin'in köşe yazısında yer alan ifadelere göre Salı günü tarifeli uçakla başkente gelmesi beklenirken otomobille yola çıktı.

ORAY EĞİN İDDİA ETMİŞTİ

Kılıçdaroğlu'nun otomobille yola çıkmasının yanındakileri şaşırttığını ifade eden Oray Eğin yazısında, "ABD gibi bir yerde en azından sekiz saat ortadan kayboluyor. O sırada ne yaptığına dair hiçbir bilgi yok. Bildiklerimiz sadece parti yetkililerinden aktardığından ibaret." diye yazdı.

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Yaşananları köşe yazısında değerlendiren Sabah yazarı Mahmut Övür şu ifadeleri kullandı:

"Aynı saatlerde ABD'den gelen bir Whatsapp mesajında şöyle deniyordu: 'Kılıçdaroğlu, FETÖ'cü Şerif Ali Tekalan'la görüştü. Görüşmede aday olmaması istenmiş ama kabul etmemiş. Bunun üzerine milletvekilliği pazarlığı yapılmış...' Gel de merak etme, Kılıçdaroğlu o kayıp 8 saatte ne yaptı? Neden böyle bir yolu tercih etti? Yoksa Whatsapp mesajında dile getirilen o iddia doğru mu? Bilim adamlarıyla görüşmek için ABD'ye giden bir siyasi aktör, 8 saat neden ortadan kaybolur?"

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