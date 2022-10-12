Eski AK Partili Hüseyin Çelik, Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü teklifine destek verdi! "Kemal Kılıçdaroğlu'nu alkışlıyorum"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü teklifin eski Ak Partili Hüseyin Çelik'ten destek geldi.

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Eski AK Partili Hüseyin Çelik, Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü teklifine destek verdi! "Kemal Kılıçdaroğlu'nu alkışlıyorum"

CHP lideri Kmeal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan yayımladığı ile "Başörtüsüne yasal statü kazandıracağız." açıklamasında bulunmuştu. Kılıçdaroğlu'na eski Ak Partili Abdullah Gül, Bülent Arınç gibi isimlerde destek verirken bir yeni destek de Hüseyin Çelik'ten geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu “Kadınlara giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkartıyoruz. Bu hakkı yasal güvenceye alacağız. Bunu bir tartışma konusu olmaktan tümüyle çıkartacağız” şeklinde konuşarak başörtüsü için meclise yasa teklifinde bulunacaklarını söylemişti.

Eski AK Partili Hüseyin Çelik, Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü teklifine destek verdi! Kemal Kılıçdaroğlu'nu alkışlıyorum

"ÇOK SAYGIDEĞER BULUYORUM"

Kılıçdaroğlu'na TV5 ekranlarında yayımlanan Kulis Ankara programına katılan eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki kardeşim; bu başörtü meselesi veyahut da başörtüsüyle kamuda çalışma meselesi Türkiye'de bir çatışma, bir kavga meselesi, bir ayrışma meselesi olarak algılanıyorsa yarın bir iktidar değişikliğinde bizim bu meseleyi eskiye dönüştüreceğiz şeklinde de bir propaganda ve iddia varsa buyurun bir kanun teklifi hazırlayalım ve bu işi kanunla çözelim diye bir teklifte bulundu. Ben bunu çok saygıdeğer buluyorum ve bundan dolayı da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu alkışlıyorum." şeklinde konuşarak destek verdi.

Eski AK Partili Hüseyin Çelik, Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü teklifine destek verdi! Kemal Kılıçdaroğlu'nu alkışlıyorum

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